Нарбаева приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В своем выступлении Нарбаева выдвинула инициативы, разработанные Узбекистаном.
В ходе сессии парламентарии обсудили роль института международного наблюдения за электоральными процессами в развитии демократии. Отмечалась важность Межпарламентской Ассамблеи СНГ в продвижении демократических принципов, развитии парламентаризма и институтов гражданского общества, укреплении солидарности между народами.
До настоящего времени наблюдательные миссии Ассамблеи приняли участие в мониторинге более 100 избирательных кампаний. В их составе активно работают и члены парламента РУз. Особо отмечалась деятельность Консультативного совета руководителей избирательных органов, созданного по инициативе президента Узбекистана.
«На заседании члены парламентской делегации Узбекистана поддержали модельные законы и рекомендации Ассамблеи, которые служат укреплению многостороннего сотрудничества, отражают законодательные инициативы и служат интересам Узбекистана» — говорится в сообщении.
На 57-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ парламентарии стран Содружества приняли более 20 документов, в числе которых новые законы в области экологии, образования и местного самоуправления. Это увеличило общее количество модельных законов и документов до более чем 700.
Принятые документы направят в парламенты стран-участниц для внедрения в национальное законодательство.