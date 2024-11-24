Нарбаева приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

На 57-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ парламентарии стран Содружества приняли более 20 документов, в числе которых новые законы в области экологии, образования и местного самоуправления. Это увеличило общее количество модельных законов и документов до более чем 700.