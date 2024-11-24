Bloomberg: шесть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли при нападении боевиков в Мали

О причастности к атаке позже сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Официальный представитель ведомства Андрей Юсов рассказал, что «повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников». Позже Юсов отказался от своих слов, уточнив в разговоре с Financial Times, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению. Несмотря на это, Мали и Нигер обвинили Киев в поддержке международного терроризма и разорвали дипломатические отношения с Украиной.