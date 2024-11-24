МИД России предупредил Южную Корею о риске полного разрушения отношений

В конце октября Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине. Поводом стали сообщения о якобы переброске военных КНДР в Россию для участия в боевых действиях. Москва эту информацию не подтверждала. Законодательство Сеула запрещает поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны. До этого Южная Корея передавала Украине нелетальное вооружение и оказывала финансовую поддержку. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что после победы на выборах президента США Сеул отказался пересматривать соответствующие законодательные нормы из-за необходимости учитывать позицию республиканца.