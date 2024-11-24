МИД России предупредил Южную Корею о риске полного разрушения отношений

В случае передачи Южной Кореей вооружений Украине отношения с Россией «окончательно разрушатся», Москва отреагирует «всеми способами, которые сочтет необходимыми», заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал он.
Руденко призвал Сеул к трезвой оценке ситуации, отказу от «безрассудных шагов» и приверженности «долгосрочным национальным интересам, а не сиюминутным конъюнктурным соображениям, подсказанным извне».
В конце октября Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине. Поводом стали сообщения о якобы переброске военных КНДР в Россию для участия в боевых действиях. Москва эту информацию не подтверждала. Законодательство Сеула запрещает поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны. До этого Южная Корея передавала Украине нелетальное вооружение и оказывала финансовую поддержку. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что после победы на выборах президента США Сеул отказался пересматривать соответствующие законодательные нормы из-за необходимости учитывать позицию республиканца.
Летом президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит статью о «немедленной военной помощи» в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Документ ратифицировали в начале ноября, он действует бессрочно.
Комментируя данные южнокорейской разведки о переброске военных КНДР, Путин заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная», и, если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также сослался на статью о военной помощи и подчеркнул, что Москва «никогда не сомневалась» в серьезном отношении к договоренностям руководства Северной Кореи.