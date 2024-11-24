Митинг в Гагаузии: «Санду разделила молдавский народ!»

«Я задаю вопрос не Майе Санду, а ее кураторам, которые стоят за ней: почему разделили народ? Почему нас разделили? Мы что, второсортные? Разве там [в России] диаспора не живет?» — отметил, выступая с трибуны, Михаил Влах.