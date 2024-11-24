Митинг в Гагаузии: «Санду разделила молдавский народ!»

КОМРАТ, 24 ноя — Sputnik. Правящий в Молдове режим продолжает силовыми методами бороться с инакомыслием в стране, прибегая к арестам и обыскам, разделяя граждан страны на «правильных» и «неправильных», об этом заявили участники прошедшего в Комрате митинга.
Его организатор Михаил Влах отметил, что полиция препятствовала собранию граждан, останавливая автобусы и легковые автомобили.
«Полицейских боятся больше чем бандитов. Они врываются в дома, пугают наших жен и кладут на капоты наших детей. Это что такое?», — заявил Михаил Влах, говоря об обысках в домах представителей оппозиции.
Участники митинга также отметили, что в ходе еврореферендума нынешнего года в Гагаузской автономии был, фактически, подтвержден результат референдума 2014 года.
«И тогда, и сейчас, мы выступили против ЕС и разрыва связей с Россией», — отметили в ходе протестной акции гражданские активисты.
Они также заявили, что власти Молдовы фактически разделили диаспору на «правильную», живущую на Западе, и «неправильную», — в России.
«Я задаю вопрос не Майе Санду, а ее кураторам, которые стоят за ней: почему разделили народ? Почему нас разделили? Мы что, второсортные? Разве там [в России] диаспора не живет?» — отметил, выступая с трибуны, Михаил Влах.
Участники митинга также вернулись к вопросу представительства Гагаузии в парламенте Молдовы, потребовав квоты в законодательном форуме для представителей автономии.
«В парламенте должна быть квота для автономии. Для депутатов, которые представляют гагаузский народ», — заявил активист Иван Кыльчик.
Напомним, в четверг силовики провели обыски в доме первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии Ильи Узуна, а также у депутата Народного собрания Гагаузии Руслана Униловского.
В Исполкоме Гагаузии назвали эти действия центральных властей актом политического давления и запугивания В руководстве автономии подчеркнули, что в правящей PAS мстят за очередной унизительный результат в Гагаузии, где действующий президент Молдовы Майя Санду в ходе выборов поддержали лишь 2% избирателей.
Исполком призвал международное сообщество «дать объективную оценку» этим действиям.