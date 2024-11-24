Губернатор Воронежской области в выходные уехал в Узбекистан

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о своем вояже в Бухарскую область. Это ответный визит. Недавно в столицу Черноземья приезжал глава Бухарской области Ботир Зарипов.
В воскресенье, 24 ноября, Александру Гусеву провели экскурсии для ознакомления с бухарскими культурой и традициями. А в понедельник, 25 ноября глава Воронежской области планирует побывать на местных предприятиях и обсудить потенциальные совместные проекты.
— Проработаем перспективы взаимодействия двух наших регионов в промышленности, в сельском хозяйстве, в туризме и в других сферах. Также планируем подписание дорожной карты для расширения нашего сотрудничества, — сообщили в телеграм-канале губернатора.
25 ноября губернатор знакомится с историей и традициями Бухарской области. телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.