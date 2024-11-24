Гражданские активисты потребовали срочного созыва депутатов Народного собрания Гагаузии

КОМРАТ, 24 ноя — Sputnik. Срочного созыва специальной сессии Народного собрания Гагаузии потребовали участники митинга, прошедшего в воскресенье в Комрате.
Требование содержится в принятой митингующими резолюции. Ее с трибуны зачитал активист Михаил Влах. Участники митинга осудили действия нынешних властей Молдовы, в том числе правящей партии PAS. Было отмечено, что «давление на Гагаузскую автономию и народ обретает опасный характер».
«Мы требуем от народных избранников Народного собрания Гагаузии срочного созыва специальной сессии, чтобы осудить преступную, незаконную деятельность властей Молдовы в отношении лидеров Гагаузии, не согласных с политикой PAS, которая узурпировала власть в Республике Молдова», — говорится в резолюции.
Участники митинга также обратились за поддержкой «ко всем дружественным народам, которые всегда поддерживали гагаузский народ». Митингующие потребовали от центрального Кишинева «оставить в покое Гагаузию, чтобы регион развивался, а не уничтожался».
«Обращаемся ко всем аккредитованным в Молдове диппредставительствам, в том числе Совету Европы, ОБСЕ, Совету ООН по правам человека с требованием остановить геноцид против целого народа и Гагаузской автономии», — также отмечается в документе.
Резолюция была принята участниками митинга единогласно.