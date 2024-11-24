WSJ: Ростовская область может стать следующей целью ВСУ для атаки ATACMS

В ночь на 18 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Пролетарске, там загорелось дизельное топливо. Из-за пожара в городе ввели режим ЧС. 23 августа Киев атаковал нефтебазу повторно, писал SHOT. Telegram-канал предполагал, что ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что могло сильно увеличить площадь пожара. Однако этого не произошло. Тем не менее потушить возгорание удалось только спустя две недели — 2 сентября. За все время при ликвидации огня пострадали 49 пожарных, из них 15 были госпитализированы.