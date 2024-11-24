Контракт Санду с «Газпромом» убил молдавскую экономику, заявил экс-премьер

В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов «Молдовагаза» в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну был главным переговорщиком от Молдавии. Позднее он стал министром инфраструктуры и регионального развития, но ушёл в отставку в середине ноября 2024 года. Контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом» пока действует, но объём поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.