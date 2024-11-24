Сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты продолжается

Для удобства граждан — пикеты в самых массовых местах. Например, в столице оставить подписи сегодня можно в крупных торговых центрах. На некоторых локациях — представители нескольких выдвиженцев. Главное условие для людей — наличие паспорта. Пик активности — после обеда. Приходят оставить подписи представители самых разных поколений. Активно включилась в электоральную кампанию молодежь. Люди не просто оставляют подписи за кандидатов, но и рассказывают, чего ждут от власти.