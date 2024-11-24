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Сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты продолжается

Важное политическое событие в жизни страны и для каждого ответственного гражданина. Беларусь вступила в электоральную кампанию. Инициативные группы продолжают сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты.

Для удобства граждан — пикеты в самых массовых местах. Например, в столице оставить подписи сегодня можно в крупных торговых центрах. На некоторых локациях — представители нескольких выдвиженцев. Главное условие для людей — наличие паспорта. Пик активности — после обеда. Приходят оставить подписи представители самых разных поколений. Активно включилась в электоральную кампанию молодежь. Люди не просто оставляют подписи за кандидатов, но и рассказывают, чего ждут от власти.

Этот этап кампании продлится до 6 декабря. Для выдвижения инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Затем их достоверность проверят в комиссиях. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. С первых чисел нового года начнется агитация. Основной день президентских выборов — 26 января.