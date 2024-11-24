Дни культуры Беларуси стартовали в Таджикистане

Дни культуры Беларуси наступают сегодня в Таджикистане. Для страны этот проект имиджевый. Не зря ведь говорят, что встречают по балету, а если эффект от увиденного положительный, то и бизнес складывается. Премьерная программа — от всей нашей широкой души.