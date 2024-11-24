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Дни культуры Беларуси стартовали в Таджикистане

Дни культуры Беларуси наступают сегодня в Таджикистане. Для страны этот проект имиджевый. Не зря ведь говорят, что встречают по балету, а если эффект от увиденного положительный, то и бизнес складывается. Премьерная программа — от всей нашей широкой души.

«Главной сценой» дней станет Таджикский театр оперы и балета имени Айни. Там торжественное открытие и гала-концерт мастеров искусств Беларуси. В Душанбе уже репетируют артисты государственного ансамбля танца, «Хорошек», народного хора имени Цитовича, солисты Большого театра и вокальной группы «Чистый голос», а также дуэт баянистов «НЕБА Sound». В графике национальной делегации и переговоры о сотрудничестве.

В гранд-афише Дней культуры — свежие картины «Беларусьфильма»: «Черный замок», «Песня Сирин», «Мечта чемпиона». Совместную выставку в Душанбе представят музеи истории белорусской литературы и Великой Отечественной войны. Из его фондов — вещи уроженцев Таджикистана, участников партизанского движения и операции «Багратион».