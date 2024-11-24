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МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина

МИД Молдавии продолжает контакт с властями ОАЭ после убийства раввина Когана.

Источник: Life.ru

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. МИД Молдавии продолжает контакт с властями Объединенных Арабских Эмиратов после убийства раввина Цви Когана, у которого было также молдавское гражданство.

Ранее в воскресенье СМИ со ссылкой на МИД Израиля сообщили, что в ОАЭ найдено тело 28-летнего израильского раввина Цви Когана. Он пропал 21 ноября и бы найден убитым в автомобиле, брошенном в 150 км от Абу-Даби.

«Мы через свое посольство в Абу-Даби, находимся постоянном контакте с властями ОАЭ для выяснения обстоятельств убийства раввина Цви Когана, гражданина Молдавии и Израиля. Наша дипмиссия сотрудничает с местными властями и внимательно следит за развитием ситуации, предоставляя необходимую помощь в пределах своей компетенции», — говорится в распространённом для СМИ сообщении молдавского МИД.

Коган был помощником главного раввина ОАЭ и посланником религиозного движения Хабад.

Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху охарактеризовала убийство как «чудовищный антисемитский теракт».