МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина

«Мы через свое посольство в Абу-Даби, находимся постоянном контакте с властями ОАЭ для выяснения обстоятельств убийства раввина Цви Когана, гражданина Молдавии и Израиля. Наша дипмиссия сотрудничает с местными властями и внимательно следит за развитием ситуации, предоставляя необходимую помощь в пределах своей компетенции», — говорится в распространённом для СМИ сообщении молдавского МИД.