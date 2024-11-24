Bloomberg узнал причины отказа Байдена от приглашения Украины в НАТО

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. 21 ноября он сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по промышленному объекту в Днепре после применения Киевом американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Это и изменения в ядерной доктрине России в Кремле назвали ответом на «безрассудные шаги» Байдена.