Bloomberg узнал причины отказа Байдена от приглашения Украины в НАТО

По словам собеседников агентства, вместо этого Вашингтон заключит ряд двусторонних отношений с Киевом, которые подразумевают гарантии безопасности. Целью Байдена является максимальное укрепление Украины до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал военную поддержку Киева и обещал ее прекратить, пишет Bloomberg.
Financial Times со ссылкой на источники писала, что Байден призвал свою администрацию удвоить усилия по реализации инициатив во внутренней и внешней политике. В частности, Белый дом добивается выделения $7 млрд на летальное оружие для Украины и существенного изменения требований к использованию поставляемого американского вооружения.
За последнее время США разрешили Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, одобрили передачу противопехотных мин, списали почти $5 млрд долга и ввели санкции против российского финансового сектора.
Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. 21 ноября он сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по промышленному объекту в Днепре после применения Киевом американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Это и изменения в ядерной доктрине России в Кремле назвали ответом на «безрассудные шаги» Байдена.