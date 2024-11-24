Шоилица: Майя Санду — президент европейской диаспоры

В Молдове растут тарифы, обостряются социальные проблемы и ухудшается качество жизни, а Майя Санду занимается вопросами граждан, проживающих за границей. Диаспора — важная часть нашего общества, но президент должен представлять интересы всей страны, а не отдельного класса людей. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Люди внутри страны нуждаются в поддержке, реформах, реальных улучшениях, а не в красивых словах для международного сообщества. И именно поэтому я считаю, что Майя Санду сегодня является больше президентом диаспоры, чем президентом граждан, которые ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем внутри страны».
Он считает, что Санду была переизбрана благодаря западной диаспоре. Голос людей, проживающих в России, по мнению активиста, был ограничен и проигнорирован.
«Граждане Молдовы, проживающие в РФ, считаются людьми второго сорта, а не диаспорой. То же самое с гражданами, проживающими в Молдове. “Первый сорт” и самые “хорошие люди”, по мнению власти, находятся в европейских странах».
Ранее Партия социалистов, поддержавшая на выборах Александра Стояногло, заявила, что не признает итоги голосования за рубежом, так как считает Майю Санду нелегитимным президентом. В политсиле также заявили о допущенных в ходе выборов фальсификациях.
Накануне и Партия развития и объединения Молдовы, которую возглавляет экс-премьер Ион Кику, приняла резолюцию, в которой заявила, что не признает результаты президентских выборов этой осени и не считает Майю Санду законным президентом страны.