Шоилица: Майя Санду — президент европейской диаспоры

«Люди внутри страны нуждаются в поддержке, реформах, реальных улучшениях, а не в красивых словах для международного сообщества. И именно поэтому я считаю, что Майя Санду сегодня является больше президентом диаспоры, чем президентом граждан, которые ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем внутри страны».