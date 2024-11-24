Экс-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» убил экономику

«Подчеркиваю, контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду!» — написал он в телеграм-канале.
По словам Филата, «костюм Спыну сегодня примеряют» премьер-министр Дорин Речан и глава Минэнерго Виктор Парликов. «Премьер подтвердил командировку Парликова в Санкт-Петербург и участие в переговорах с руководством “Газпрома”. А Майя Санду молчит», — добавил бывший молдавский премьер.
«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. В Кишиневе поясняли, что в договоре заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, из-за чего от месяца к месяцу стоимость газа меняется. В соглашении Молдавия взяла на себя обязательство провести аудит и выплатить долги. В «Газпроме» их размер оценивали в $709 млн.
Соглашение действует до сих пор, однако объем поставок был ограничен до 5,7 млн куб. м в сутки. Получаемый объем направляется в Приднестровье, где его используют для внутреннего потребления, и на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии. Молдавия вынуждена задействовать резервы и покупать топливо через компанию Energocom на спотовом рынке.