Экс-премьер Молдавии заявил, что контракт с «Газпромом» убил экономику

«Подчеркиваю, контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду!» — написал он в телеграм-канале.