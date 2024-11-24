WSJ: ВСУ могут ударить ракетами ATACMS по Ростовской области

Институт составил карту около 200 военных объектов, находящихся в зоне действия ракет ATACMS и Storm Shadow, в числе которых военные аэродромы, учебные полигоны и склады боеприпасов. В Ростовской области при этом наблюдается «скопление объектов», включая четыре аэродрома. Однако в ISW отметили, что два из них используются и для гражданских целей, и они вряд ли станут целью для ударов. Аналитик института Джордж Барроса добавил, что ВСУ могут также действовать на основе информации, полученной от разведывательных служб.