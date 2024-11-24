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WSJ: ВСУ могут ударить ракетами ATACMS по Ростовской области

Ростовская область может стать следующей целью ВСУ для удара американскими ракетами ATACMS, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). По их данным в регионе находится «большое скопление военных объектов».

Источник: AP 2024

Институт составил карту около 200 военных объектов, находящихся в зоне действия ракет ATACMS и Storm Shadow, в числе которых военные аэродромы, учебные полигоны и склады боеприпасов. В Ростовской области при этом наблюдается «скопление объектов», включая четыре аэродрома. Однако в ISW отметили, что два из них используются и для гражданских целей, и они вряд ли станут целью для ударов. Аналитик института Джордж Барроса добавил, что ВСУ могут также действовать на основе информации, полученной от разведывательных служб.

Минобороны сообщило 19 ноября, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. 21 ноября сообщалось о перехвате двух ракет Storm Shadow, не уточнив регион. Как заявил президент России Владимир Путин, в ответ на удары ракетами армия Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по оборонному комплексу «Южмаш» в Днепре.