Администрация Трампа займется переговорами по Украине с января

Избранный американский президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен продолжающимся конфликтом России и Украины, необходимо организовать переговоры, и его администрация начнет работать над этим с первого месяца своей работы. Об этом заявил будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц в эфире Fox News.
«Нам нужно обсудить, кто находится за этим столом, будет ли это соглашение, прекращение огня, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы рамки сделки. Это то, над чем мы будем работать с этой администрацией [Джо Байдена] до января, а затем и после», — сказал Уолц и отметил, что европейские страны будут ключевыми партнерами США в этом процессе.
Уолц упомянул о встрече со своим коллегой в нынешней администрации — Джейком Салливаном и подчеркнул: «Что касается наших противников, которые думают, что сейчас благоприятный момент, что они могут стравливать одну администрацию с другой — они ошибаются. Мы действуем рука об руку. В этот переходный период мы с Соединенными Штатами — одна команда».
Нынешний этап конфликта Уолц назвал эскалацией, упомянув отправку северокорейских войск (Москва не подтверждала эти сведения) и разрешение Вашингтоном использовать западные ракеты для дальних ударов по России. Советник подчеркнул, что «Трамп был предельно ясен» насчет необходимости завершить конфликт.
Уолц — конгрессмен, член палаты представителей от Флориды. Трамп объявил о его назначении своим советником по нацбзопасности в середине ноября. «Майк вышел в отставку в звании полковника и является общенационально признанным лидером в области национальной безопасности, автором бестселлеров и экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и мирового терроризма», — говорилось в заявлении Трампа.
Российская сторона регулярно сообщает о готовности к переговорам для разрешения конфликта с Украиной. Washington Post со ссылкой на источники рассказала о разговоре Путина и Трампа на тему Украины, но Кремль не подтвердил эти сведения.
Трамп обещал приступить к урегулированию конфликта еще до вступления в должность (инаугурация пройдет в январе 2025-го) и организовать переговоры Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. По сведениям Wall Street Journal, советники будущего президента предлагают, чтобы Украина согласилась на демилитаризованную зону и отказалась от планов интегрироваться в НАТО, а в обмен ей гарантируют военную помощь.
Российские власти требует от Киева, в частности, отказаться от претензий на утраченные территории: Крым, Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Украина настаивает на возвращении прежних границ с Россией и получении гарантий безопасности.