Администрация Трампа займется переговорами по Украине с января

«Нам нужно обсудить, кто находится за этим столом, будет ли это соглашение, прекращение огня, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы рамки сделки. Это то, над чем мы будем работать с этой администрацией [Джо Байдена] до января, а затем и после», — сказал Уолц и отметил, что европейские страны будут ключевыми партнерами США в этом процессе.