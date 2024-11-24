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Администрация Трампа займется переговорами по Украине с января

Будущая администрация Трампа работает с нынешним составом Белого дома над решением конфликта, заявил советник будущего президента.

Источник: AP 2024

Избранный американский президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен продолжающимся конфликтом России и Украины, необходимо организовать переговоры, и его администрация начнет работать над этим с первого месяца своей работы. Об этом заявил будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц в эфире Fox News.

«Нам нужно обсудить, кто находится за этим столом, будет ли это соглашение, прекращение огня, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы рамки сделки. Это то, над чем мы будем работать с этой администрацией [Джо Байдена] до января, а затем и после», — сказал Уолц и отметил, что европейские страны будут ключевыми партнерами США в этом процессе.

Уолц упомянул о встрече со своим коллегой в нынешней администрации — Джейком Салливаном и подчеркнул: «Что касается наших противников, которые думают, что сейчас благоприятный момент, что они могут стравливать одну администрацию с другой — они ошибаются. Мы действуем рука об руку. В этот переходный период мы с Соединенными Штатами — одна команда».

Нынешний этап конфликта Уолц назвал эскалацией, упомянув отправку северокорейских войск (Москва не подтверждала эти сведения) и разрешение Вашингтоном использовать западные ракеты для дальних ударов по России. Советник подчеркнул, что «Трамп был предельно ясен» насчет необходимости завершить конфликт.

«Мы должны довести это до конца со всей ответственностью. Нам нужно восстановить сдерживание и мир, предотвратить эту эскалацию позже, вместо того чтобы реагировать на нее», — сказал он.

Уолц — конгрессмен, член палаты представителей от Флориды. Трамп объявил о его назначении своим советником по нацбзопасности в середине ноября. «Майк вышел в отставку в звании полковника и является общенационально признанным лидером в области национальной безопасности, автором бестселлеров и экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и мирового терроризма», — говорилось в заявлении Трампа.

Российская сторона регулярно сообщает о готовности к переговорам для разрешения конфликта с Украиной. Washington Post со ссылкой на источники рассказала о разговоре Путина и Трампа на тему Украины, но Кремль не подтвердил эти сведения.

Трамп обещал приступить к урегулированию конфликта еще до вступления в должность (инаугурация пройдет в январе 2025-го) и организовать переговоры Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. По сведениям Wall Street Journal, советники будущего президента предлагают, чтобы Украина согласилась на демилитаризованную зону и отказалась от планов интегрироваться в НАТО, а в обмен ей гарантируют военную помощь.

Российские власти требует от Киева, в частности, отказаться от претензий на утраченные территории: Крым, Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Украина настаивает на возвращении прежних границ с Россией и получении гарантий безопасности.

Трамп Дональд