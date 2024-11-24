Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения

«Теперь, когда Маск проводит недели, болтаясь с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов, их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подстроить космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования на SpaceX. Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли», — отмечает издание.