Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения

Газета выделяет двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Илона Маска и основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе.
«Теперь, когда Маск проводит недели, болтаясь с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов, их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подстроить космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования на SpaceX. Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли», — отмечает издание.
Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок. Источник также назвал предпринимателя и Трампа «самыми непредсказуемыми людьми» в мире.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.