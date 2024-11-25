Петиция об отставке Кира Стармера набрала более миллиона подписей

Петиция об отставке лидера Лейбористской партии Кира Стармера и проведении досрочных выборов в Великобритании собрала более 1 миллиона подписей, сообщает издание Daily Mail.
Петиция была инициирована на фоне растущего недовольства налоговой политикой правительства лейбористов. Автор петиции утверждает, что премьер-министр не выполнил свои предвыборные обещания.
Голосование проходит на официальном сайте парламента, и, несмотря на то что многие подобные петиции часто игнорируются, она может быть рассмотрена на заседании британского парламента.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен объявить войну Киру Стармеру после своей победы на выборах. Предполагается, что политик нанес серьезный ущерб своим возможным будущим отношениям с Вашингтоном.