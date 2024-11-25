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Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Обращение российского президента Владимира Путина — это, безусловно, предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки, отметил в беседе с «Известиями» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента, но и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — сказал он.

По его словам, «Западу давно пора остановиться». А то, что это не происходит — видимо «отражает постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения», заметил Сергей Рябков.

21 ноября Владимир Путин обратился с заявлением, в котором отметил, что Украина применила западное дальнобойное оружие по военным объектам в Курской и Брянской областях. Также он сообщил о нанесении комбинированного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по производственному комплексу «Южмаш», расположенному в Днепропетровске.