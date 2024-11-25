Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

«Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента, но и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — сказал он.