Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

«Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента, но и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — сказал он.
По его словам, «Западу давно пора остановиться». А то, что это не происходит — видимо «отражает постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения», заметил Сергей Рябков.
21 ноября Владимир Путин обратился с заявлением, в котором отметил, что Украина применила западное дальнобойное оружие по военным объектам в Курской и Брянской областях. Также он сообщил о нанесении комбинированного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по производственному комплексу «Южмаш», расположенному в Днепропетровске.