В этой связи Дмитрий Белик отметил, что Париж хочет стать лидером на рынке вооружений, и конфликт на Украине является для него основным элементом этой стратегии. «Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение», — сказал парламентарий «РИА Новости».
Дмитрий Белик добавил, что украинский конфликт негативно отразился на благосостоянии граждан западных стран, что может заставить их задуматься о своих правящих элитах. По словам депутата, антироссийская политика этих элит также спровоцировала разруху на Украине.
20 ноября официальный представитель французского МИДа Кристоф Лемуан отказался назвать количество ракет большой дальности Scalp, которое Париж передал Киеву. До этого газета Le Monde писала, что Франция предоставила Украине десять ракет Scalp из обещанных 40 единиц.
21 ноября Владимир Путин в специальном заявлении сообщил, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». Незадолго до этого Украина впервые атаковала территорию России за пределами присоединенных регионов и Крыма западными дальнобойными ракетами — американскими ATACMS и британскими Storm Shadow (аналог Scalp).