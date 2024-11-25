Депутат Госдумы: слова главы МИД Франции о ракетных ударах по РФ — акт агрессии

В этой связи Дмитрий Белик отметил, что Париж хочет стать лидером на рынке вооружений, и конфликт на Украине является для него основным элементом этой стратегии. «Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты, чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение», — сказал парламентарий «РИА Новости».