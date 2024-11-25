Рябков: заявление Путина стало сигналом Западу, что РФ готова к вызовам

Обращение президента России Владимира Путина после применения ракеты «Орешник» стало четким сигналом для Запада о готовности Москвы находить военные ответы на новые вызовы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщают «Известия».
Рябков подчеркнул, что заявление Путина является выражением решимости России реагировать на провокации и эскалацию со стороны западных спонсоров киевского режима. По его словам, это должно дать понять противоположной стороне серьезность ситуации и способность России применять военные меры для защиты своих интересов.
Он отметил, что у России есть фундаментальные интересы в области безопасности, которые будут защищаться всеми доступными средствами. Он также высказал мнение, что не следует использовать термин «красные линии», так как противники могут на нем спекулировать.
21 ноября президент России сообщил, что страна провела испытание одной из самых новых российских ракетных систем средней дальности. Впоследствии глава государства заявил, что испытания «Орешника» прошли с успехом.