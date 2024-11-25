Порошенко предложил для Украины использовать урок холодной войны

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. По сведениям Bloomberg, власти США рассматривали возможность приглашения Украины в НАТО, но отказались от этой идеи из-за «низкой вероятности ее успеха в краткосрочной перспективе». Вместо этого будут заключено американско-украинские соглашения по гарантиям безопасности, сообщили источники агентства.