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Порошенко предложил для Украины использовать урок холодной войны

Украина может вступить в НАТО по примеру Западной Германии, когда против этого выступал Советский союз, призвал Порошенко. Москва категорически против интеграции Украины в альянс.

Источник: AP 2024

НАТО следует поступить с Украиной как с Западной Германией, которая вступила в альянс, несмотря на резкую критику со стороны СССР, заявил бывший украинский президент (2014−2019) Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — призвал политик.

Единственное, что следует сделать избранному президенту США — пригласить Украину в НАТО, уверен Порошенко. Он назвал это «очень важным предварительным условием для прекращения войны» и «заморозки всех военных действий», а также мощным сигналом для российского руководства.

Западная Германия (ФРГ) стала членом НАТО в 1955 году и не отказывалась от стремления объединиться с Восточной Германией (ГДР). В 1989 году Берлинская стена рухнула и две части Германии воссоединились, восточная половина затем тоже стала членом альянса.

Как узнала Financial Times, применение западногерманской модели в ситуации с Украиной уже полтора года обсуждается западными чиновниками. Скептики обращают внимание, что между ФРГ и ГДР были признанные обеими сторонами границы, чего нет в нынешнем конфликте.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. По сведениям Bloomberg, власти США рассматривали возможность приглашения Украины в НАТО, но отказались от этой идеи из-за «низкой вероятности ее успеха в краткосрочной перспективе». Вместо этого будут заключено американско-украинские соглашения по гарантиям безопасности, сообщили источники агентства.

Ключевое требование к Украине для ее интеграции — четкая демаркация границ с Россией, сообщили дипломаты альянса, опрошенные AP. По словам собеседников агентства, такая мера необходима, чтобы не было разночтений относительно того, когда должна вступать в силу ст. 5 союзного договора. о коллективной безопасности.

Стремление Украины интегрироваться в НАТО российский президент Владимир Путин называл одной из причин начала Россией военной операции, отказ Киева от вступления в альянс стал одним из условий Москвы для прекращения огня. Нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России, подчеркивает он.

НАТО