Кулеба раскрыл реакцию украинцев на удар «Орешником»

Журналист телеканала также спросил у Кулебы, имеются ли опасения касательно того, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут требовать от Киева отказа от территорий. Бывший глава украинского МИД ответил, что власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Кулеба также предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для соглашения сделает Москва.