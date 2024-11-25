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Politico: близкий Трампу Маск спровоцирует монополию в космической отрасли

Американский предприниматель может заполучить миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск занял ближайшую позицию к выбранному президенту США Дональду Трампу. К чему это может привести, сообщили авторы издания Politico.

По данным СМИ, под угрозу попала космическая отрасль страны. Маск способен создать монополию и получить миллиарды долларов от государства. Все они пойдут на развитие компании SpaceX.

Конкурентом Маска остается основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Он создал аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая, однако, еще не запускала человека в космос.

«Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли», — указано в материале.

Источник издания назвал Трампа и Маска «самыми непредсказуемыми людьми». К чему приведут их отношения, неизвестно всему миру.

Ранее сообщалось, что избранный президент США намерен назначить Маска на высокую должность в своем кабинете. Эти желания уже назвали «недопустимым вызовом».