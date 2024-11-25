«Катимерини»: Кипр может начать процесс вступления в НАТО

Кипр может вступить в состав Североатлантического альянса. Такую информацию сообщили авторы греческой газеты «Катимерини».
По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с лидером США Джо Байденом в конце октября. Стороны рассматривали стратегии постепенного сближения государства и альянса.
Отметим, что изначально Кипр находился в Движении неприсоединения. Страна вышла из него в 2004 году после вступления в Европейский союз.
Христодулидис приезжал в Вашингтон 30 октября — это был первый визит лидера в США с 1996 года. Президент вступил на свой пост в 2022 году и тогда же поддержал политику против России, пытаясь сблизиться с США.
Власти Кипра до этого не рассматривали возможность вступления в НАТО. Страна не соответствует условиям членства. Сейчас же правительство разработало последовательный план, несмотря на все препятствия и проблемы.
«Это подробный, продуманный, долгосрочный план, состоящий из множества взаимозависимых этапов, который уже принят Вашингтоном», — указали авторы СМИ.
Один из важнейших шагов — это урегулирование отношений между Кипром и Турцией. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.
Ранее сообщалось, что граждане РФ переезжают из греческой (южной) части Кипра в турецкую (северную). Причиной являются санкции Запада.