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Бжания заявил, что ситуация в Абхазии не дошла до точки невозврата

СУХУМ, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания считает, что события в республике, приведшие в итоге к отставке президента и премьер-министра, нанесли имиджевый урон республике, но ситуация не дошла до точки невозврата. Об этом экс-президент заявил в интервью ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

15 ноября в Сухуме представители оппозиции заняли комплекс правительственных зданий, включая парламент, администрацию президента и правительство. Ранее Бжания охарактеризовал действия оппозиции как госпереворот.

«События, [произошедшие за последние две недели], оцениваю как цепочку явлений, которые нанесли серьезный имиджевый урон нашему государству. Противостояние никому не нужное, ничем не обоснованное, но, к счастью, до точки невозврата ситуация не дошла. В результате переговоров были приняты компромиссные решения. В любом случае считаю, что это такие явления, которые в будущем должны быть исключены из политической жизни Абхазии», — сказал собеседник агентства.

По словам Бжании, в какой-то степени досрочные выборы президента разрешат противоречия. «Выборы — это мерило истины. В результате выборов будет понятно, кого поддерживает население, граждане. В известной степени определенные противоречия будут решены, но проблемы останутся, конечно же. Их надо будет решать», — сказал он.

Изначально ситуация в республике обострилась после задержания 11 ноября пятерых членов оппозиции, троим из которых вменялось мелкое хулиганство. Тогда их сторонники около суток блокировали дороги, ведущие к Сухуму, и разблокировали движение через реку Гумисту только после освобождения задержанных.

15 ноября в знак протеста против межправительственного соглашения о реализации инвестпроектов российскими юридическими лицами на территории республики оппозиция собралась у стен парламента, где должны были рассматривать закон о ратификации соглашения, но заседание не состоялось из-за того, что депутаты не проголосовали за повестку дня. Впоследствии акция протеста перешла в беспорядки с требованием отставки президента, и представители оппозиции заняли комплекс правительственных зданий, включая парламент, администрацию президента и правительство.

19 ноября после многочасовых переговоров власти и оппозиции президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку, исполнение обязанностей главы государства перешло к вице-президенту Бадре Гунбе, тот назначил на должность и. о. премьер-министра Валерия Бганбу, предложенного оппозицией. Дату досрочных выборов президента парламент еще не назначил, но по закону они должны пройти не позднее 19 февраля 2025 года.