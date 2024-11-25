Бжания заявил, что ситуация в Абхазии не дошла до точки невозврата

«События, [произошедшие за последние две недели], оцениваю как цепочку явлений, которые нанесли серьезный имиджевый урон нашему государству. Противостояние никому не нужное, ничем не обоснованное, но, к счастью, до точки невозврата ситуация не дошла. В результате переговоров были приняты компромиссные решения. В любом случае считаю, что это такие явления, которые в будущем должны быть исключены из политической жизни Абхазии», — сказал собеседник агентства.