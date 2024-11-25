CBS: команда Трампа нанесла «психологический удар» по Украине

Соратники бывшего президента США Дональда Трампа нанесли «психологический удар» по украинцам, сообщил американский телеканал CBS.
Ряд ключевых соратников Трампа высказались против продолжения помощи Украине и выступили за прекращение конфликта путем переговоров.
По данным телеканала, такая динамика создает реальную проблему и оказывает негативное влияние на моральный дух украинцев в условиях продолжающегося конфликта.
Кроме того, многие республиканцы склонны повторять тезисы российского президента, что также вызывает обеспокоенность по поводу позиции партии в отношении поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что будущая администрация Дональда Трампа с января 2025 года займется урегулированием украинского конфликта. Администрация обсудит состав участников переговоров, условия соглашения и способы усадить стороны за стол.