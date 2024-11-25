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CBS: команда Трампа нанесла «психологический удар» по Украине

Ряд ключевых соратников Трампа высказались против продолжения помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Соратники бывшего президента США Дональда Трампа нанесли «психологический удар» по украинцам, сообщил американский телеканал CBS.

Ряд ключевых соратников Трампа высказались против продолжения помощи Украине и выступили за прекращение конфликта путем переговоров.

По данным телеканала, такая динамика создает реальную проблему и оказывает негативное влияние на моральный дух украинцев в условиях продолжающегося конфликта.

Кроме того, многие республиканцы склонны повторять тезисы российского президента, что также вызывает обеспокоенность по поводу позиции партии в отношении поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что будущая администрация Дональда Трампа с января 2025 года займется урегулированием украинского конфликта. Администрация обсудит состав участников переговоров, условия соглашения и способы усадить стороны за стол.