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Трамп объявил о начале продаж своей книги

Книга с видением политика его второго президентского срока получила название «Спасти Америку».

Источник: Drew Angerer/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал начало продаж своей новой книги под названием «Спасти Америку», в которой он делится своим опытом за первые четыре года на посту главы государства и излагает свое видение следующего срока в Белом доме. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу “Спасти Америку!”» — заявил Трамп.

Стоимость экземпляра книги составляет 99 долларов, причем подписанный Трампом экземпляр обойдется читателям в 499 долларов. В описании книги говорится, что она предлагает «беспрецедентный взгляд» на первые четыре года его президентства и включает в себя «знаковые моменты» первой администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший и Мелания Трамп инициировали кампанию по улучшению рациона Дональда Трампа. Их усилия направлены на замену вредной пищи, включая биг-маки, более здоровыми продуктами, такими как постное мясо, овощи и салаты.

Трамп Дональд