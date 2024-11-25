Трамп объявил о начале продаж своей книги

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал начало продаж своей новой книги под названием «Спасти Америку», в которой он делится своим опытом за первые четыре года на посту главы государства и излагает свое видение следующего срока в Белом доме. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.