Трамп объявил о начале продаж своей книги

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал начало продаж своей новой книги под названием «Спасти Америку», в которой он делится своим опытом за первые четыре года на посту главы государства и излагает свое видение следующего срока в Белом доме. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу “Спасти Америку!”» — заявил Трамп.
Стоимость экземпляра книги составляет 99 долларов, причем подписанный Трампом экземпляр обойдется читателям в 499 долларов. В описании книги говорится, что она предлагает «беспрецедентный взгляд» на первые четыре года его президентства и включает в себя «знаковые моменты» первой администрации Трампа.
Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший и Мелания Трамп инициировали кампанию по улучшению рациона Дональда Трампа. Их усилия направлены на замену вредной пищи, включая биг-маки, более здоровыми продуктами, такими как постное мясо, овощи и салаты.