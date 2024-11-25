Польские граждане задумались о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой. Такое заявление сделал журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.
По его словам, мрачные мысли у людей появились после того, как США разрешили Украине ударять вглубь РФ, а Москва в ответ атаковала «Орешником» военный комплекс в Днепропетровске.
При этом Крупа считает эту внезапную истерию позитивной. Так как теперь люди понимают, насколько разрушительным может быть конфликт с РФ. Россия уже предупредила Польшу, которая представляет для страны прямую угрозу своей базой Aegis, о последствиях.
«Изначально она планировалась против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России», — указал Крупа.
Североатлантический альянс развивает невиданную активность у российских рубежей. Москва не угрожает ни одной из стран, но опасные действия без внимания не останутся.
Ранее сообщалось, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» стала козырем России. Другим странам его нечем крыть.