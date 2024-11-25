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Сенатор США предложил уволить всех причастных к преследованию Трампа

Американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт предложил отстранить от должностей всех сотрудников минюста США, которые были причастны к уголовному преследованию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 24 ноября сообщил телеканал NBC News.

Источник: Reuters

«Прежде всего люди, причастные к этому, должны быть немедленно уволены», — сказал Шмитт.

Он также отметил, что каждый, кто участвовал в попытках «бросить Трампа в тюрьму», оказался неправ. Такое заявление Шмитт сделал в связи с тем, что прокурор Джек Смит, который вел дела, связанные с избранным президентом, хочет закрыть все обвинения и уйти в отставку, после того как Трамп вступит в должность.

Ранее, 11 ноября, газета Politico сообщила о том, что сотрудники министерства юстиции США боятся мести Трампа после возбуждения уголовных дел в отношении него. В ведомстве опасаются, что Трамп захочет преобразовать министерство в соответствии со своими представлениями.

7 ноября стало известно, что прокурор Смит рассматривает возможность закрытия уголовных дел в отношении Трампа. Смит ведет два дела в отношении избранного главы Белого дома. В первом экс-президент обвиняется во вмешательстве в выборы 2020 года, во втором — в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. Республиканец пообещал, что его правление будет «поистине золотой эпохой» в истории США.

Трамп Дональд