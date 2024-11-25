Сенатор США предложил уволить всех причастных к преследованию Трампа

Он также отметил, что каждый, кто участвовал в попытках «бросить Трампа в тюрьму», оказался неправ. Такое заявление Шмитт сделал в связи с тем, что прокурор Джек Смит, который вел дела, связанные с избранным президентом, хочет закрыть все обвинения и уйти в отставку, после того как Трамп вступит в должность.