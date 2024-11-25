Reuters: Киев показал иностранным журналистам обломки ракеты «Орешник»

Путин подчеркнул, что в настоящее время не существует средств, способных противостоять ракете «Орешник». Он отметил, что ракета атакует цели со скоростью 2,5−3 км/с, что делает ее перехват невозможным для современных систем ПВО и ПРО. Глава государства также добавил, что российская сторона будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и других стран о возможной угрозе, предлагая им покинуть опасные зоны при использовании таких высокоточных систем, как «Орешник».