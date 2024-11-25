Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента

Предыдущий опрос проводился вскоре после формирования кабинета министров в первом составе 3 октября, тогда рейтинг составил 46%. Число респондентов, не доверяющих правительству, выросло на 13 пунктов и составило 50%.
Таким образом, всего за неполных два месяца число тех, кто отказывает правительству в доверии, превысило число его сторонников. Это первый случай с 2008 года, когда премьером стал Таро Асо, после чего правящая Либерально-демократическая партия проиграла выборы и в Японии произошла смена власти.
Несмотря на это, большинство респондентов (43%) не считают, что действующий глава правительства Сигэру Исиба должен подать в отставку. Противоположного мнения придерживаются 24%, остальные затруднились с ответом.
Большинство опрошенных — 55% — считают «желательной» ситуацию, при которой ЛДП, не сумевшей получить половину мест в парламенте, для продвижения законопроектов придется договариваться с оппозицией. Не согласны с этим 22%.
По рейтингам партий правящая ЛДП потеряла 8 процентных пунктов, упав с 29 до 21%, оппозиционная Народно-демократическая партия, продвигающая рост доходов населения и сокращение налогов, поднялась с 3% до 13%, опередив главную оппозиционную силу Конституционно-демократическую партию с 12% (по итогам прошлого опроса 10%). Рейтинги остальных партий почти не изменились. Традиционно большинство — 38% тех, кто не поддерживает ни одну из партий.
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