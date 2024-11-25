Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента

Таким образом, всего за неполных два месяца число тех, кто отказывает правительству в доверии, превысило число его сторонников. Это первый случай с 2008 года, когда премьером стал Таро Асо, после чего правящая Либерально-демократическая партия проиграла выборы и в Японии произошла смена власти.