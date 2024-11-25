В тексте утверждается, что ответственность Киева за диверсию на газопроводах очевидна. Там также говорится о том, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономические основы. «Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб, как физический, так и упущенную выгоду», — подчеркивает Stoppt die Sanktionen.