В Греции сообщили о планах Кипра вступить в НАТО

По данным издания, стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом еще в конце октября. Утверждается, что детализированный и продуманный план рассчитан на долгосрочный период и состоит из многих взаимозависимых этапов. В то же время, перспективы успешного членства Кипра в альянс напрямую зависят от урегулирования кипрского вопроса и улучшения отношений с Турцией.