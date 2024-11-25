Реализацию совместных проектов запланировали Владивосток и Владикавказ

В ходе встречи для обсуждения были подняты важные темы. Среди них — сотрудничество и реализация проектов в самых разных сферах, укрепление дружбы между регионами, поддержка школьников. Константин Шестаков отметил, что администрация Владивостока готова проработать план совместных и обменных мероприятий, которые могут поспособствовать развитию спорта и школьного образования.
«Мы сделали основной акцент на сферу образования — это и детские сады, и школы, и дополнительное образование. Важны новые подходы. Каждый из наших городов реализует эти направления, и у каждого есть свои сильные стороны, которыми мы и будем делиться друг с другом. Искренне хотелось бы, чтобы наши педагоги обогащали друг друга новыми знаниями, делились опытом — это серьёзный вклад в наше будущее, в будущее наших детей. Совершенно очевидно, что Владикавказ как родина многих знаменитых спортсменов может принять участие в ежегодном международном спортивном школьном фестивале. Он проходит у нас во Владивостоке каждый год. С радостью будем ждать ребят из Владикавказа», — подчеркнул Константин Шестаков.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве двух городов в сфере образования.
Затем главу Владивостока пригласили посетить несколько школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Владикавказа. Так, делегация из Приморья познакомилась с лучшими образовательными практиками Северной Осетии. Например, STEAM-технологии применяют уже в детском саду. Речь идёт об учреждении «Суадон», в котором воспитывается более 700 дошкольников. Ребята учатся создавать мультфильмы и управлять роботами, изучают физику. А в рамках практикумов в «Кванториуме» в школе № 44 ученики изучают химию, биологию, ОБЖ, химию и робототехнику на практических занятиях в лабораториях после уроков.
«Именно сегодня как никогда важно такое дружеское и конструктивное взаимодействие двух регионов нашей страны. Мы всячески содействуем тому, чтобы люди ближе знакомились с культурой, традициями и современной жизнью друг друга. Это, в свою очередь, помогает нам выстраивать деловые связи, увеличивать инвестиции в ключевые проекты нашего региона. Мы готовы на деятельное сотрудничество по реализации предложений, которые будут актуальны для жителей обоих регионов», — подчеркнул Сергей Меняйло, глава Северной Осетии.
Константин Шестаков пообщался со старшеклассниками школ Владикавказа, которые с интересом задавали вопросы про Владивосток.
Напомним, Владикавказ и Владивосток стали городами-побратимами в 2009 году. В 2024 году делегация из Владикавказа посетила Владивосток, где познакомилась с работой муниципалитета и приняла участие в открытии выставки, посвященной 20-летней годовщине трагедии в Беслане. Специалисты администрации подчеркивают, что мероприятие стало первым шагом к реализации больших совместных проектов и обновлению сотрудничества между столицами двух российских регионов.