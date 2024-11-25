Джеорджеску лидирует на выборах после подсчета голосов внутри Румынии

Согласно предварительным данным, размещенным на сайте ЦИК, Джеорджеску удерживает первую позицию с небольшим отрывом, особенно в уезде Кэлэраш, где его поддержка колеблется от 26% до 28%. Его позиции продолжают укрепляться в некоторых ключевых уездах — таких, как Вылча и Брэила. Чолаку занимает второе место, с результатом 22,8%, однако ему предстоит ожесточенная конкуренция с лидером «Союза за спасение Румынии» Еленой Ласкони. Особенно в таких руездах, как Вылча и Брэила, Чолаку сохраняет лидерство с результатами около 27%.