Цифровизация должна исключить приписки — Олжас Бектенов

Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова проинформировала об апробации проекта в дошкольных организациях городов Тараз, Шымкент и Туркестан. При этом отмечено, что предварительные результаты показывают реальный эффект запланированной трансформации. К примеру, в Таразе более 23 тыс. детей старше двух лет, которые до этого состояли в очередях несколько лет, уже обеспечены местами в детских садах. 19 городских детсадов, ранее не получавших госзаказ, включены в перечень. Всего за 2 месяца сэкономлено 600 млн тенге бюджетных средств за счет финансирования по факту посещения детей. В Туркестане за 2 недели реализации проекта выдано 740 ваучеров, очередь в детсады практически сведена к нулю. Положительные результаты имеются и в Шымкенте. В целом, на сегодня запланирован запуск проекта в городах и районах данных регионов с дальнейшим масштабированием по всей стране.