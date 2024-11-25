Ynet: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль с конца сентября проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе. «Хезболла» представила свой ответ на американский проект соглашения о прекращении огня. Ее генсек Наим Касем выступил против того, чтобы Израиль имел право на применение силы в постконфликтный период.