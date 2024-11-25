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Ynet: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники. По их данным, окончательное решение должно принять правительство Израиля. Американский портал Axios пишет, что спецпосланник США на Ближнем востоке Амос Хохштейн пригрозил выйти из переговоров, если израильские власти не согласуют прекращение огня в ближайшие дни.

Источник: Reuters

По информации портала, проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. Предполагается, что ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Также предусмотрено создание комитета под руководством США для контроля за реализацией инициативы.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, о достижении соглашения может быть официально объявлено на этой неделе. Другой неназванный израильский источник Axios утверждает, что несколько вопросов до сих пор остаются нерешенными.

Израиль с конца сентября проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе. «Хезболла» представила свой ответ на американский проект соглашения о прекращении огня. Ее генсек Наим Касем выступил против того, чтобы Израиль имел право на применение силы в постконфликтный период.