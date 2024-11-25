Ynet: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

По информации портала, проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. Предполагается, что ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Также предусмотрено создание комитета под руководством США для контроля за реализацией инициативы.
По словам высокопоставленного израильского чиновника, о достижении соглашения может быть официально объявлено на этой неделе. Другой неназванный израильский источник Axios утверждает, что несколько вопросов до сих пор остаются нерешенными.
Израиль с конца сентября проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе. «Хезболла» представила свой ответ на американский проект соглашения о прекращении огня. Ее генсек Наим Касем выступил против того, чтобы Израиль имел право на применение силы в постконфликтный период.