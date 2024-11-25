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Жителей Астаны предупреждают о военных самолетах и перекрытии улиц

В столице Казахстана пройдет саммит ОДКБ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Служба государственной охраны Казахстана предупреждает астанчан о планируемом 27—28 ноября перекрытии улиц и военной технике в городе.

«В рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27—28 ноября 2024 г. на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники», — сообщил СГОРК.

Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации Минобороны Казахстана над Астаной. В связи с этим, служба государственной охраны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.

В этот же день ожидается визит Путина в Астану.

В минувшие выходные астанчане наблюдали истребителей в небе. Как объяснили в Минобороны, это были учебно-тренировочные полеты.