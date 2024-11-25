Жителей Астаны предупреждают о военных самолетах и перекрытии улиц

Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации Минобороны Казахстана над Астаной. В связи с этим, служба государственной охраны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.