ВС РФ сбили 23 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1006-й

9:09 Ряд абонентов в Николаевской области Украины столкнулись с отключением электроэнергии на фоне повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство ТСН.

8:46 Операторы БПЛА испытательного центра «Рубикон» уничтожили автомобильную технику ВСУ на Курском направлении, сообщили в Минобороны.

8:31 Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

8:24 Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и «качеством» новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist.

8:15 Люди на Украине ощущают тревогу после удара Вооруженных сил России ракетой системы средней дальности «Орешник», заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8:03 ❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1006-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.