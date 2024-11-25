Вице-мэры Челябинска Смирнов, Постнов и Перемыкин ушли в отставку

Об этом сообщил избранный глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания.
Перемыкин курировал вопросы строительства, Постном — экономическое развитие и инвестиции, Смирнов руководил аппаратом администрации.
Исполнять обязанности Смирнова будет глава Калининского района Владимир Шамне, Перемыкина — вице-мэр Сергей Авдеев.
Напомним, на прошлой неделе на пост заместителя главы Челябинска по правовым вопросам был назначен бывший сотрудник прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев.
И. о. главы Калининского района назначен его заместитель Алексей Аксенов. Исполнять обязанности ушедшего в отставку главы Курчатовского района Сергей Антипова будет его заместитель Константин Матыгин.