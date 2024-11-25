The Guardian: Китай испугался сближения России и КНДР

Сотрудничество России и КНДР невыгодно для Китая, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, чьи слова передает The Guardian.
— Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их, — подчеркнул Кэмпбелл.
Он также добавил, что такое сближение может подтолкнуть Северную Корею на усиление провокаций, что идет вразрез с интересами Китая, передает газета.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слухи о недовольстве Китая в связи с сотрудничеством между Россией и КНДР являются попыткой создать раскол в отношениях Москвы и Пекина.
Стало известно, что Европейский союз хочет ввести санкции против Китая из-за того, что он якобы поставляет оружие России. По данным СМИ, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель проинформировал правительства стран о данных разведки и «призвал к последствиям».