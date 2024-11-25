Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан

Основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия.



В Исламабаде Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.



Отдельное внимание будет уделено теме региональной и глобальной безопасности, взаимодействию в интеграционных объединениях и совместной работе на международных площадках.



По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.



Параллельно с визитом главы белорусского государства в Исламабаде пройдет пакистано-белорусский бизнес-форум.