Основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия.
В Исламабаде Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.
Отдельное внимание будет уделено теме региональной и глобальной безопасности, взаимодействию в интеграционных объединениях и совместной работе на международных площадках.
По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.
Параллельно с визитом главы белорусского государства в Исламабаде пройдет пакистано-белорусский бизнес-форум.
Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия.