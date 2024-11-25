Губернатор Кубани поздравил с днем рождения двух ветеранов ВОВ

В своем telegram-канале Губернатор Кубани поздравил с днем рождения двух ветеранов Великой Отечественной войны.
Вениамин Кондратьев пожелал Николаю Самойленко из Абинского района и Зое Кучеренко из Сочи крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.
Николай Васильевич оказался в Советской Армии в октябре 1941 года, служил связистом. Победу он встретил за рекой Эльбой в Магдебурге.
После окончания войны он работал нефтяником 34 года. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За боевые заслуги».
Зоя Алексеевна была санинструктором, часто — на передовой. Воевала в 71 стрелковом полку 56 Армии Южного фронта, участвовала в обороне Туапсе.
За это время она была ранена и дважды контужена. Зоя Кучеренко награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За боевые заслуги».
Ранее мы писали, губернатор Краснодарского края поздравил ветерана из Горячего Ключа со 103-м днем рождения.