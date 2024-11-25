Илья Сухих приступил к исполнению обязанностей главы Тольятти

В минувшую субботу господин Сухих посетил расположение трижды орденоносной бригады специального назначения, где обсудил с супругой участника СВО Оксаной Гусленко, которая и сама является военнослужащей, работу женсовета бригады. Затем он провел ряд рабочих совещаний в городской администрации.
В воскресенье новый глава города, по его словам, работал «в полях». Первая встреча была с компанией, которая выполняет корректировку проекта капитального ремонта дороги по ул. Никонова — на участке от Шлюзового до Федоровки. Недоработки первого проекта стали одной из причин заморозки ремонтных работ.
«Сейчас в рамках муниципального контракта проектировщик исправляет ошибки, допущенные на первоначальном этапе. Зайти в государственную экспертизу с проектом рассчитываем до 1 марта 2025 года. Начало работ на объекте будем планировать на апрель-первую декаду мая», — заявил Илья Сухих.
Далее он посетил парк Центрального района, где затянулись работы по благоустройству, и парк Победы, где идет обновление основания монумента у Вечного огня.
Аппаратное совещание в администрации Тольятти сегодня, 25 ноября, не состоялось.
Как сообщалось ранее, для того чтобы официально стать главой Тольятти, господин Сухих должен подать документы на участие в конкурсе до 11 декабря включительно. После этого на заседании городской думы депутаты выберут главу города из не менее чем двух кандидатур.