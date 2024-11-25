Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан 25 ноября 2024 года. Как пишет БелТА, в столице Пакистана Исламабаде белорусский президент проведет переговоры с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Отмечается, что переговоры запланированы как в узком формате, так и в расширенном составе. Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.
В свою очередь телеграм-канал «Пул Первого» констатировал, предыдущая встреча Лукашенко и Шарифа состоялась 4 июля 2024 в Астане на полях саммита ШОС. Именно тогда премьер-министр Пакистана пригласил белорусского президента посетить страну.
Ранее мы писали о том, что театр имени Горького в Минске закрыли на капремонт, что будут сделано в его ходе и где будет выступать труппа — обо всем этот вот тут.