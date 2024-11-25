В Приморье сократят количество городов

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Дальнегорский, Партизанский и Лесозаводский городские округа на сегодняшний день не соответствуют требованиям к городам в части плотности населения, которая в 2024 году по стране составляет не менее 42,5 человека на квадратный километр.