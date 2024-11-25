В Приморье сократят количество городов

В Приморье проводят реформу муниципального управления. С такой инициативой выступила первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края Вера Щербина, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток». Под волну «сокращений» попадут Лесозаводск, Партизанск и Дальнегорск. С нового года они могут стать муниципальными округами.
Так, Законодательное собрание региона рассмотрит профильный законопроект 26 ноября. В случае положительного решения, до 1 января 2025 года «сокращенным» территориям предстоит внести соответствующие изменения в свои уставы. Таким образом, с 1 января 2025 года общее количество городских округов в Приморском сократится до девяти.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, Дальнегорский, Партизанский и Лесозаводский городские округа на сегодняшний день не соответствуют требованиям к городам в части плотности населения, которая в 2024 году по стране составляет не менее 42,5 человека на квадратный километр.
Согласно данным статистики, в каждом из попавших под формальное «сокращение» городов Приморского края численность населения упала от 3 до 5,5 тысяч человек, а плотность населения на одном квадратном километре территории составила от 7 до 30 человек.
Сейчас в Приморском крае насчитывается 12 городских, 18 муниципальных округов и четыре района.