Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус покинула свой пост

— Завтра я завершаю работу в должности министра туризма Хабаровского края и хочу поблагодарить всех, кто был рядом: поддерживал и критиковал, помогал советом и сомневался в наших решениях. Каждое ваше мнение придавало нам сил, давало возможность взглянуть на отрасль под другим углом, но при этом всегда двигаться вперёд, — написала Екатерина Пунтус.