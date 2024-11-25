Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус покинула свой пост

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила о том, что покидает свою должность. Она возглавляла ведомство чуть более трех лет — с октября 2021 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Завтра я завершаю работу в должности министра туризма Хабаровского края и хочу поблагодарить всех, кто был рядом: поддерживал и критиковал, помогал советом и сомневался в наших решениях. Каждое ваше мнение придавало нам сил, давало возможность взглянуть на отрасль под другим углом, но при этом всегда двигаться вперёд, — написала Екатерина Пунтус.
Как стало известно корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», министр после отставки покинет регион. О том, кто станет следующим руководителем этого органа власти, не сообщается. Исполнять обязанности руководителя ведомства некоторое время будет первый заместитель министра туризма Мария Радченко.