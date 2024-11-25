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Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус покинула свой пост

О своём уходе она сообщила в своём Телеграм-канале.

Источник: Правительство Хабаровского края

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила о том, что покидает свою должность. Она возглавляла ведомство чуть более трех лет — с октября 2021 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Завтра я завершаю работу в должности министра туризма Хабаровского края и хочу поблагодарить всех, кто был рядом: поддерживал и критиковал, помогал советом и сомневался в наших решениях. Каждое ваше мнение придавало нам сил, давало возможность взглянуть на отрасль под другим углом, но при этом всегда двигаться вперёд, — написала Екатерина Пунтус.

Как стало известно корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», министр после отставки покинет регион. О том, кто станет следующим руководителем этого органа власти, не сообщается. Исполнять обязанности руководителя ведомства некоторое время будет первый заместитель министра туризма Мария Радченко.