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Станислав Федоренко стал врио вице-губернатора Самарской области

На должность врио вице-губернатора — руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти назначен Станислав Федоренко. Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.

Ранее Станислав Федоренко на протяжении нескольких лет был заместителем руководителя самарского полпредства. После перехода на госслужбу он занимался разработкой федеральных целевых и ведомственных программ департамента жилищной политики министерства регионального развития РФ.

В прошлый понедельник, 18 ноября, стало известно, что Андрей Когтев покидает пост руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в Самарской области. Он продолжит работу в другом регионе.