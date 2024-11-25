Станислав Федоренко стал врио вице-губернатора Самарской области

Ранее Станислав Федоренко на протяжении нескольких лет был заместителем руководителя самарского полпредства. После перехода на госслужбу он занимался разработкой федеральных целевых и ведомственных программ департамента жилищной политики министерства регионального развития РФ.
В прошлый понедельник, 18 ноября, стало известно, что Андрей Когтев покидает пост руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в Самарской области. Он продолжит работу в другом регионе.