Глава Башкирии наградил авторов проекта «Башкирские каникулы».

В понедельник Глава Башкирии на оперативном совещании правительства поздравил авторов проекта телеканала БСТ «Башкирские каникулы» Альбину Касимханову и Дмитрия Каретко с победой во всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион». Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», передача стала лучшей в номинации «Просветительская программа».
Радий Хабиров вручил авторам программы благодарности Главы республики.
— Это несомненный успех нашей компании и авторов передачи, — отметил Радий Хабиров. — Программа имеет большое значение, это элемент большой работы по развитию туризма, которую мы проводим в нашей республике, — отметил Радий Хабиров.
В своей ответной речи авторы программы поблагодарили Главу региона.
— Часто получается, что мы, жители Уфы, не знаем, что в Баймаке, например, потрясающий хребет Ирендык, а жители Стерлитамака не знают, насколько красива Кармановская ГРЭС и водохранилище. Очень важно рассказывать об этом людям, спасибо за то, что дали нам такую возможность, — сказал Дмитрий Каретко.
— На самом деле, быть победителем «ТЭФИ-Регион» — большая честь, большая ответственность и большая радость. Мы сумели показать красоты нашей республики, — отметила Альбина Касимханова. — Спасибо всем за поддержку — и профильным министерствам, и администрациям районов, в которые мы приезжаем, и спасибо вам, Радий Фаритович, ваша поддержка очень мотивирует и мы чувствуем ответственность.
Авторы программы пообещали продолжать проект с несколько видоизмененной концепцией, чтобы поддержать интерес зрителей.
«Башкирские каникулы» — цикл программ, посвященный отдыху в Башкортостане, его популярным и пока еще малоизвестным достопримечательностям, а также удивительным жителям республики. В первом сезоне авторы проекта выбрали 8 живописных уголков региона и составили интересные маршруты для путешествий по ним.