Глава Башкирии наградил авторов проекта «Башкирские каникулы».

— На самом деле, быть победителем «ТЭФИ-Регион» — большая честь, большая ответственность и большая радость. Мы сумели показать красоты нашей республики, — отметила Альбина Касимханова. — Спасибо всем за поддержку — и профильным министерствам, и администрациям районов, в которые мы приезжаем, и спасибо вам, Радий Фаритович, ваша поддержка очень мотивирует и мы чувствуем ответственность.